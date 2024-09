Университет Ямагаты идентифицировал 303 линии геоглифов Наска в Перу

Новости

Ямагата, 24 сентября (Jiji Press). Университет Ямагаты на северо-востоке Японии сообщил, что удалось обнаружить 303 новых геоглифа линий Наска на юге Перу.

Национальный университет Ямагата, где есть научно-исследовательский институт, занимающийся изучением рисунков, включённых в список Всемирного наследия, также сообщил, что линии Наска, скорее всего, были созданы в ритуальных целях и для обмена информацией.

Результаты исследования были опубликованы 23 сентября в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Университет Ямагата идентифицировал геоглифы с помощью технологии искусственного интеллекта в сотрудничестве с IBM Research из США. Исследователи обнаружили рисунки в ходе полевых исследований, проведенных с сентября 2022 года по февраль 2023 года на участках, выбранных с помощью технологии ИИ из аэрофотоснимков.

По данным университета, этот метод позволил значительно сократить время по сравнению с традиционным методом поиска объектов невооруженным глазом.

