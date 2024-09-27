88-летний японец оправдан спустя 58 лет после преступления: суд признал фальсификацию доказательств

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Сидзуока, 26 сентября (Jiji Press) -- В окружном суде Сидзуоки завершился повторный судебный процесс по делу 88-летнего Хакамады Ивао, ранее приговоренного к смертной казни за убийство четырех членов семьи управляющего компании по производству мисо в префектуре Сидзуока в 1966 году. Председательствующий судья Кунии Кодзи вынес оправдательный приговор, отвергнув требование прокуратуры о смертной казни. Суд признал факт фальсификации доказательств следствием и заключил, что Хакамада не может считаться преступником.

Это пятый случай оправдательного приговора в Японии по делу со смертным приговором после Второй мировой войны. Теперь главный вопрос - подаст ли прокуратура апелляцию. Оправдательный вердикт, вынесенный спустя 58 лет после преступления и почти 44 года после вынесения смертного приговора, вероятно, повлияет на систему пересмотра судебных дел в стране.

Судья Кунии, обращаясь к 91-летней сестре Хакамады, Хакамаде Хидэко, которая представляла брата в суде, принес извинения от имени судебной системы.

Ключевым моментом в повторном разбирательстве стал вопрос о пяти предметах одежды, найденных в резервуаре с мисо около места преступления более чем через год после инцидента. Судья Кунии признал достоверность результатов экспертизы защиты относительно красноватых следов крови на рубашке и других предметах. Он отметил, что «невозможно признать, что следы крови сохранили красноватый оттенок после более чем года в мисо» и заключил, что «следственные органы обработали одежду, добавив следы крови, и спрятали ее в резервуаре».

Суд также признал, что признание Хакамады было получено под давлением, в результате бесчеловечных допросов, и по сути было сфабриковано.

Несмотря на утверждения прокуратуры о наличии других доказательств вины Хакамады, суд счел их недостаточными для признания его виновным.

Смертный приговор Хакамаде был окончательно утвержден в 1980 году. В марте прошлого года Высокий суд Токио, рассматривая повторное ходатайство о пересмотре дела, признал достоверность результатов эксперимента защиты, показавшего, что красноватый оттенок крови исчезает после более чем года в мисо, и принял решение о начале повторного судебного разбирательства.

Заместитель главного прокурора окружной прокуратуры Сидзуоки Конагамицу Такеши заявил: «(Относительно подачи апелляции) Мы хотели бы обсудить это с вышестоящими органами перед принятием решения».

Начальник отдела уголовного планирования полиции префектуры Сидзуока Ота Мамору воздержался от комментариев, заявив, что ждет изучения приговора прокуратурой.













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