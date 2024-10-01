Плавающие ставки по жилищным кредитам (ипотеке) в Японии выросли впервые за 17 лет
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Токио, 30 сентября (Jiji Press). Пять крупнейших японских банков впервые за 17 лет повысят плавающие процентные ставки по жилищным кредитам в октябре после повышения своих краткосрочных базовых ставок в сентябре после повышения процентной ставки Банком Японии в июле.
Банки MUFG, Sumitomo Mitsui Banking Corp., Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Trust Bank и Resona Bank сообщили, что они повысят базовые процентные ставки по жилищным кредитам с плавающей процентной ставкой с 2,475% до 2,625%.
В Японии около 70% заемщиков жилищных кредитов имеют кредиты с плавающей процентной ставкой.
Фактические процентные ставки по кредитам с плавающей ставкой зависят от кредитоспособности заемщика. В октябре лучшая ставка кредитования для новых заёмщиков составит 0,625% в Sumitomo Mitsui, 0,48% в Sumitomo Mitsui Trust и 0,49% в Resona, все на 0,15 процентных пункта выше, чем в предыдущем месяце.
Между тем, MUFG и Mizuho сохранили свои лучшие ставки без изменений на уровне 0,345% и 0,375% соответственно. Mizuho также сохранила базовую процентную ставку по новым кредитам без изменений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]