Актриса Саваи Анна вошла в список Time100 Next

Новости

Кремниевая долина, 2 октября (Jiji Press). Американский журнал Time включил актрису Саваи Анну, сыгравшую одну из главных ролей в драматическом сериале «Сёгун», действие которого происходит в феодальной Японии, в свой список восходящих лидеров Time100 Next 2024.

Актёр Санада Хироюки, который выступил продюсером и исполнителем другой центральной роли, написал на сайте журнала: «Саваи Анна могла бы сыграть любую роль здесь на Земле или в космосе».

В сентябре 32-летняя Саваи выиграла премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале за роль в «Сёгуне», став первой азиаткой, получившей эту награду в категории «Лучшая актриса». Она получила признание за роль женщины по имени Тода Марико, которая сохраняла достоинство несмотря на сложную судьбу.

Оглядываясь назад на то, как Саваи справлялась со своей работой в «Сёгуне», в том числе на то, как ей удалось за короткое время освоить актёрскую игру, разговаривая на японском языке периода междоусобных войн периода Сэнгоку, Санада, который сам удостоен премии «Эмми» 2024 года за лучшую мужскую роль в драматическом сериале, сказал: «Она приложила невероятные усилия к созданию своего персонажа, леди Марико».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме