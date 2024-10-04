Японский производитель игрушек выпустит самый маленький в мире кубик Рубика

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Токио, 3 октября (Jiji Press). Японский производитель игрушек MegaHouse Corp. сообщил, что выпустит на рынок самый маленький в мире кубик Рубика.

Изделие со сторонами длиной около 5 миллиметров было разработано в честь 50-летия этой головоломки. Компания начала принимать онлайн-заказы на изделие по цене 777 777 йен в тот же день.

Сделанный из алюминия кубик весит около 0,3 грамма, а его объём составляет одну тысячную от обычной модели кубика Рубика. Тем не менее, он имеет ту же внутреннюю структуру, что и обычная модель, и пользователи действительно могут в него играть.

В августе его прототип был сертифицирован Книгой рекордов Гиннесса как самый маленький кубик-головоломка.

Для разработки продукта MegaHouse сотрудничала с Iriso Precision Co. в г. Ирума, префектура Сайтама, которая имеет опыт в резке и обработке микродеталей. Затем металлические детали собирались вручную.

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