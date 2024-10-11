Принят закон о компенсации за принудительную стерилизацию: в преамбуле - извинения государства, 15 миллионов йен для пострадавших - также компенсация жертвам абортов по старому Закону о евгенической защите

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Токио, 8 октября (Jiji Press) -- Закон о компенсации жертвам принудительной стерилизации, проведенной на основании старого Закона о защите евгеники, был единогласно принят на пленарном заседании верхней палаты парламента 8 октября. В преамбуле четко указаны извинения от имени государства. Закон предусматривает выплату 15 миллионов йен непосредственно пострадавшим от операции и 5 миллионов йен их супругам, а также единовременную выплату в 2 миллиона йен жертвам принудительных абортов. Закон вступит в силу через 3 месяца после его обнародования.

Закон о компенсации был разработан межпартийной группой депутатов, стремившихся обеспечить компенсацию и тем жертвам, которые не участвовали в судебных процессах, после решения Верховного суда в июле, признавшего положения старого закона неконституционными и подтвердившего ответственность государства за выплату компенсаций. Несмотря на короткую сессию парламента и возможность отложить внесение законопроекта, удалось добиться его принятия.

Закон о помощи жертвам, принятый в 2019 году, содержал в преамбуле выражение сожаления и извинения от имени «нас», не указывая явно государство как субъект извинения. В нынешнем законе о компенсации, который является поправкой к закону о помощи, четко указана ответственность государства: «Парламент и правительство глубоко признают свою ответственность за осуществление законодательных актов, нарушающих Конституцию, и их исполнение, и приносят искренние и глубокие извинения».

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