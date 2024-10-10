Honda выпустит новый бренд электромобилей «0» в 2026 году

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Токио, 9 октября (Jiji Press). Японская компания Honda Motor Co. впервые выведет на рынок Северной Америки свой новый бренд электромобилей «0» в 2026 году.

В соответствии с философией разработки «Тонкий, лёгкий и умный», электромобили нового бренда будут лёгкими и компактными за счёт внедрения искусственного интеллекта и других передовых технологий. Бренд позиционируется как ключевой игрок в глобальной стратегии Honda по противодействию конкурентам Tesla Inc. из США и BYD Co. из Китая.

«Мы убеждены, что направление 0 не является ошибочным», – заявил президент и генеральный директор Honda Мибэ Тосихиро на пресс-конференции в городе Хага, префектура Тотиги, 2 октября. Начав с североамериканского рынка, Honda планирует в конечном итоге распространить новый бренд по всему миру, выпустив в общей сложности семь моделей различных размеров к 2030 году, когда, как ожидается, продажи электромобилей станут доминирующими на мировом рынке транспортных средств.

Honda также планирует представить новый бренд в Японии. «Мы думаем о разных аспектах», – сказал Мибэ о стратегии продаж на внутреннем рынке для серии «0».

Автопроизводитель уже представил прототипы серии «0», такие как седан Saloon с низкой посадкой, напоминающий спортивный автомобиль. На выставке потребительской электроники, которая пройдёт в Лас-Вегасе в январе 2025 года, компания рассматривает возможность представления автомобиля, более близкого к серийной модели нового бренда.

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