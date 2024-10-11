Mazda выпустила большой внедорожник CX-80

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Токио, 10 октября (Jiji Press). Японская компания Mazda Motor Corp. выпустила большой трёхрядный внедорожник CX-80, надеясь укрепить клиентскую базу за счёт расширения своей линейки внедорожников класса люкс.

Флагманская модель внедорожника Mazda отличается просторным салоном, позволяющим людям ростом около 170 сантиметров легко разместиться на сиденьях третьего ряда. Рекомендованная розничная цена составляет от 3 943 500 йен до 7 122 500 йен.

CX-80 предлагает внедорожный и другие режимы вождения, а также функцию безопасности, которая определяет сонливость водителя и изменение позы.

Mazda планирует продавать 1400 единиц ежемесячно в Японии. Она также планирует выпустить новую модель в Европе.

У CX-80 есть подключаемый гибрид и две другие версии. Mazda планирует перейти на электромобили, но в настоящее время она сосредоточена на разработке подключаемых гибридов и других транспортных средств.

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