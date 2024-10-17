Японская рок-группа с участниками с нарушениями слуха отмечает 35-летие

Новости

Нагоя, 16 октября (Jiji Press) -- Японская рок-группа «Bright Eyes Super-Duper», в которой трое из четырех участников имеют нарушения слуха, отметила 35-летие своей музыкальной карьеры. Уникальность коллектива заключается в том, что они исполняют музыку, сопровождая ее языком жестов.

Кимура Масааки, 55-летний лидер группы и гитарист, говорит: «Мы хотим показать слушателям, что наслаждаться музыкой можно по-своему».

Группа была основана в мае 1989 года в городе Нагоя. Нарита Ёсифуса, 59-летний барабанщик и единственный участник без нарушений слуха, создал коллектив вскоре после того, как начал работать учителем в школе для глухих префектуры Айти в Нагое. Кимура, тогда один из учеников Нариты, выразил желание создать музыкальный клуб.

Кимура и 52-летний бас-гитарист Ямамото Томохиса имеют серьезные нарушения слуха и не могут слышать звуки разговоров. Чтобы сохранять ритм во время выступлений, они следят за движениями барабанщика и ощущают вибрации музыки.

Для 53-летнего вокалиста Судзуки Сюнсукэ вибрации барабана и баса особенно важны, так как он носит головной микрофон и стоит спиной к остальным участникам, исполняя песни и одновременно переводя их на язык жестов.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме