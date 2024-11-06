Новогодние «мешки счастья» 2025 года в Японии подарят необыкновенные впечатления

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Токио, 5 ноября (Jiji Press). В преддверии новогодних распродаж 2025 года крупные операторы универмагов Японии сосредоточатся на «мешках счастья» фукубукуро, которые предлагают широкий спектр необычных впечатлений – например, возможность поработать смотрителем зоопарка или отправиться в круиз класса люкс.

По словам представителя компании Takashimaya Co., клиенты хотят «отдохнуть от повседневной жизни».

Флагманский магазин Tobu Department Store Co. в токийском районе Икэбукуро будет продавать пакет фукубукуро, который позволит ученикам начальной школы и их родителям познакомиться с работой смотрителя зоопарка Тобу в префектуре Сайтама, к северу от Токио.

В программу работы смотрителя зоопарка входит чистка клетки слона и кормление белого тигра.

Пакет, который будет доступен пяти парам учеников и родителей по цене 5000 йен, также включает в себя фотосессию с королевским питоном, поскольку 2025 год является годом Змеи в 12-летнем цикле китайского зодиака.

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