Японская новогодняя кухня: суп одзони

Чем ближе к концу года, тем чаще попадается на глаза реклама новогодних блюд осэти-рёри. Они приготовлены из необычных ингредиентов и упакованы в специальные красивые коробки, уложенные друг на друга в несколько этажей. Набор осэти-рёри в универмаге или известном ресторане может стоить несколько десятков тысяч йен. Нет ничего плохого в том, чтобы побаловать себя деликатесами на Новый год, однако многие японцы связывают новогодние праздники с другим блюдом – простым супом одзони.

Каждый год японский производитель продуктов питания «Кибун Фудз» проводит национальный опрос о новогодних традициях и новогодней кухне среди 7 015 женщин в возрасте от 20 до 69 лет. В 2022 году среди ответов на вопрос «Назовите Ваше любимое новогоднее блюдо» на первом месте (47%) оказался суп одзони (дзони) с рисовыми лепёшками моти. В тройку победителей также вошли каштаны в пюре из батата кури кинтон (40,2%) и чёрные бобы куромамэ (36,8%) – неотъемлемые элементы наборов осэти-рёри. Получается, что настоящий символ Нового года – это простой суп из курятины, рисовых лепёшек и овощей, а не деликатесы в многоярусных лаковых коробках.

Интересно, что слово «осэти рёри» изначально использовалось для обозначения пищи, подносимой богам при смене сезонов года, но в наши дни оно ассоциируется с новогодними блюдами.

Дзони – это суп с рисовыми лепёшками моти, лежавшими на домашнем алтаре в качестве подношения новогоднему богу Тосигами, который, по поверью, приходит в каждый дом в канун Нового года. Утром 1 января эти моти вместе с другими ингредиентами – овощи, курятина и морепродукты, используют для приготовления супа дзони. В каждой семье есть свой рецепт дзони, отражающий особенности местной кухни.

Форма моти зависит от региона – в восточной части Японии используют прямоугольные лепёшки, в западной части – круглые. Считается, что граница между восточным и западным регионами проходит в местечке Сэкигахара (префектура Гифу), где в 1600 году произошла решающая битва между восточной и западной коалициями. В префектурах, прилегающих к Сэкигахаре, распространены оба вида моти. Традиционным вариантом являются круглые моти. По одной из версий, прямоугольные моти появились в восточной части Японии потому, что население Эдо (нынешнего Токио) росло, спрос на рисовые лепёшки увеличивался, а плоские лепёшки было проще производить и транспортировать.

Помимо восточной Японии, прямоугольные моти используются в западных префектурах Коти и Кагосима. Считается, что феодальные правители из рода Яманоути в Коти и рода Симадзу в Сацуме (современная Кагосима), проводившие много времени в столице, привезли элементы культуры Эдо на свою родину.

Региональные варианты одзони

Куруми-дзони, подаётся с ореховой пастой (префектура Иватэ)



(©Pixta)

Сэндай-дзони с жареным бычком (префектура Мияги)



(© Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии)

Сиромисо-дзони с белой пастой мисо (Киото)



(©Pixta)

Адзуки-дзони – сладковатый суп с красной фасолью адзуки (восточная часть префектуры Симанэ)



Адзуки-дзони (восточная часть префектуры Симанэ) (© Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии)

Кабу-дзони с салатной репой (префектура Ямагути)



Кабу-дзони (префектура Ямагути) (© Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии)

Аммоти-дзони с белой пастой мисо и лепёшками моти с начинкой из сладкой фасоли (префектура Кагава)



(© Pixta)

Хаката-дзони с ломтиками рыбы лакедра и местной зеленью кацуона (префектура Фукуока)



Хаката-дзони (префектура Фукуока) (© Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии)

Гу-дзони с начинкой из курятины, рыбы, соевого творога тофу, китайской капусты, корня лотоса, корня лопуха, ямса, моркови и грибов сиитакэ (Симабара, префектура Нагасаки)



(© Pixta)

Фотография к заголовку: © Pixta