Проверка глобальной стабильности на саммитах АТЭС и G-20

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Токио, 10 ноября (Jiji Press). Пристальное внимание, вероятно, привлечёт то, смогут ли участники ключевых многосторонних встреч, которые состоятся в конце этого месяца, найти общую позицию по стабилизации мировой экономики и международной ситуации.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (21 страна) запланирован на 15 и 16 ноября в столице Перу Лиме. Лидеры Группы 20 развитых и развивающихся экономик встретятся в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Саммиты АТЭС и G-20 проходят в то время, когда международный порядок рискует еще больше пошатнуться, поскольку бывший президент США Дональд Трамп, выступающий за подход «Америка прежде всего», победил на президентских выборах в США в начале этого месяца, а признаков урегулирования конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке не видно.

Во встречах примут участие такие лидеры, как премьер-министр Японии Исиба Сигэру, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ожидается, что лидеры стран-участниц также проведут двусторонние переговоры, возможно, обсудив вопросы, связанные с международным порядком после начала работы второй администрации Трампа в январе 2025 года.

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