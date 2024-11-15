Комитет ООН принимает инициированную Японией резолюцию ООН по добровольчеству

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Нью-Йорк, 13 ноября (Jiji Press). Комитет Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принял резолюцию, совместно внесённую Японией и Бразилией, об усилении добровольческой деятельности.

Резолюция, поддержанная 98 другими странами, призывает людей участвовать в волонтёрской работе независимо от возраста, пола или инвалидности и призывает государства-члены ООН принять меры по поощрению волонтёрства.

«В условиях глобальных проблем, таких как социальное неравенство, стихийные бедствия и изменение климата, волонтёрство становится важнее, чем когда-либо, и играет важнейшую роль в обеспечении того, чтобы никто не остался позади», – заявил Миканаги Томохиро, заместитель постоянного представителя Японии при Организации Объединенных Наций, на заседании Комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам, широко известного как Третий комитет Генеральной Ассамблеи.

«В этом году в резолюцию вводятся новые элементы, в том числе включение лиц с ограниченными возможностями, поощрение межпоколенческого волонтерства и дальнейшее поощрение участия женщин», – также сказал Миканаги.

Ожидается, что Генеральная Ассамблея примет резолюцию до конца года.

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