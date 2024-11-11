Комитет ООН принял проект резолюции против ядерного оружия в космосе

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Нью-Йорк, 8 ноября (Jiji Press). Комитет Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению принял проект резолюции, призывающий страны не размещать ядерное оружие и оружие массового уничтожения в космическом пространстве.

Резолюция, совместно представленная Японией, США и Аргентиной, была принята большинством голосов при поддержке 160 стран на заседании Первого комитета.

Россия, которая, по всей видимости, разрабатывает ядерное оружие, предназначенное для уничтожения спутников, и три другие страны – Северная Корея, Иран и Сирия – проголосовали против резолюции, в то время как шесть стран, включая Китай и Беларусь, воздержались от голосования.

Ожидается, что Генеральная Ассамблея в полном составе официально примет резолюцию к концу года, хотя она не будет иметь обязательной юридической силы.

Проект резолюции поддерживает Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году и предусматривающий мирное использование космического пространства. Он призывает страны не разрабатывать ядерное оружие, которое будет выводиться на орбиту вокруг Земли.

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