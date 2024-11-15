Япония и Европейский банк реконструкции и развития подписали меморандум о взаимопонимании по «зелёной» реконструкции Украины

Новости

Баку, Азербайджан, 14 ноября (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии и Европейский банк реконструкции и развития заключили меморандум о взаимопонимании с целью поддержки реконструкции Украины с упором на декарбонизацию городского развития.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в рамках 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29), которая проходит в Баку, столице Азербайджана.

Заместитель министра по глобальным вопросам окружающей среды министерства охраны окружающей среды Японии Мацудзава Ютака заявил, что эта инициатива, как ожидается, поможет глобальным усилиям по сокращению выбросов парниковых газов практически до нуля.

Как заявил Марк Боуман, вице-президент ЕБРР по политике и партнёрству, ожидается, что инициатива внесёт значительный вклад в борьбу с изменением климата и решение экологических проблем.

Поскольку жилищные, транспортные и другие объекты инфраструктуры Украины пострадали в результате агрессии России, японская сторона намерена поддержать реконструкцию, ориентированную на декарбонизацию, такую ​​как установка солнечных панелей, путём предоставления средств на проекты помощи ЕБРР.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме