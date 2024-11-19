Япония и Перу будут сотрудничать в цепочках поставок важнейших минералов

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Лима, Перу, 17 ноября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент Перу Дина Болуарте подтвердили сотрудничество своих стран в целях создания и укрепления устойчивых цепочек поставок важнейших товаров, включая важнейшие минералы, в совместном заявлении, опубликованном после их встречи в Лиме, ​​Перу, 17 ноября.

Перу богато минеральными ресурсами, такими как медь и цинк. Исиба сказал Болуарте, что Перу является важным партнёром для Японии, в том числе с точки зрения экономической безопасности.

В совместном заявлении отмечается «противодействие любым односторонним попыткам изменить статус-кво силой или принуждением где-либо в мире» и подчеркивается «необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине».

Две страны также приняли дорожную карту по построению более крепких отношений в области политики, дипломатии, экономики и безопасности.

Исиба объяснил Болуарте, что Япония решила отменить приостановление мер по реализации безвизового въезда для граждан Перу.

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