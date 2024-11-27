Целевая группа правительства Японии разрабатывает способы улучшения условий эвакуации в случае стихийных бедствий

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Токио, 26 ноября (Jiji Press). Целевая группа правительства Японии составила доклад, в котором предлагается усилить поддержку пострадавших от стихийных бедствий людей, в том числе путём установки картонных кроватей и оборудования для приготовления пищи в эвакуационных убежищах.

Целевая группа, которая изучала меры реагирования на стихийные бедствия на основе уроков, извлечённых из землетрясения на полуострове Ното 1 января, выступила за улучшение условий размещения в убежищах, чтобы предотвратить гибель людей по причинам, косвенно связанным со стихийными бедствиями, особенно в стареющих общинах.

В отчёте предлагалось предоставить картонные кровати и перегородки для использования с момента открытия эвакуационных убежищ, а также рекомендовалось подготовить в убежищах оборудование для приготовления пищи, включая крупногабаритные газовые установки и топливо, чтобы можно было обеспечить питание эвакуированных.

Кроме того, в отчёте настоятельно рекомендуется запастись переносными туалетами и обеспечить наличие временных туалетов, а также «туалетов-люков» или импровизированных туалетов в палатках, размещенных прямо над открытыми люками.

Кроме того, в отчёте предлагалось рассмотреть возможность создания системы регистрации, которая позволит быстро направлять продовольственные грузовики и транспортные средства, оборудованные стиральными машинами, в районы, пострадавшие от стихийных бедствий.

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