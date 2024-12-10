JERA и BP объединяют проекты морской ветроэнергетики
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Токио, 9 декабря (Jiji Press) -- Японский энергетический концерн JERA сообщил в понедельник о достижении договоренности с британским энергетическим гигантом BP об объединении проектов в области морской ветроэнергетики.
JERA, которая находится в совместной собственности подразделения Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. и Chubu Electric Power Co., планирует создать паритетное совместное предприятие с BP к концу сентября 2025 года.
Стороны намерены вложить в совместное предприятие до 5,8 миллиардов долларов (порядка 870 миллиардов йен) к концу 2030 года для ускорения реализации проектов в сфере морской ветроэнергетики.
Несмотря на то, что морская ветроэнергетика считается одним из ключевых направлений возобновляемой энергетики, условия для развития отрасли ухудшаются на фоне мирового роста цен.
Объединение усилий JERA и BP направлено на расширение масштабов деятельности, что позволит усилить возможности по привлечению инвестиций и закупке необходимых материалов и оборудования.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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