Токио сохраняет 3-е место в мировом рейтинге городов

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Токио, 10 декабря (Jiji Press). Токио сохранил третье место в мировом рейтинге городов, опубликованном японским аналитическим центром, сохранив это место девятый год подряд.

Японская столица уступила Лондону и Нью-Йорку, которые заняли первое и второе места соответственно в рейтинге Global Power City Index 2024, составленном Институтом городских стратегий Фонда Мори Мемориал.

Пятёрка лидеров по сравнению с прошлым годом не изменилась: Париж и Сингапур заняли четвёртое и пятое места.

Ежегодные рейтинги всесторонне оценивают 48 крупнейших городов мира, используя в общей сложности 70 показателей в шести категориях: культура и обмен, экономика, исследования и разработки, удобство для жизни, окружающая среда и транспорт.

Общий балл Токио вырос по сравнению с прошлым годом, сократив разрыв с Нью-Йорком. Отражая рост числа посетителей из-за рубежа благодаря ослаблению йены, Токио поднялся на третье место по культуре и обмену. Между тем, он остался на 10-м месте по экономике из-за относительно низких зарплат и вялого потребления на фоне ослабления йены и инфляции.

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