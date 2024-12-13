Суд отклонил апелляцию второго поколения хибакуся, не найдя доказательств генетических последствий

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Высший суд Хиросимы 13 декабря отклонил апелляцию по коллективному иску 27 представителей второго поколения хибакуся (детей лиц, переживших атомную бомбардировку), которые требовали компенсацию в размере 100 000 йен каждому, утверждая, что их исключение из закона о поддержке жертв атомной бомбардировки неконституционно. Председательствующий судья Такамия Кэндзи поддержал решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска.

Такамия отметил, что генетическое влияние радиации «не доказано и не признано общепринятой или авторитетной точкой зрения», подчеркнув «значительные различия в медицинских и научных данных между непосредственными жертвами бомбардировки и их детьми». Он заключил, что решение о включении второго поколения в программу поддержки находится в компетенции законодательных органов, а их исключение «нельзя считать необоснованной дискриминацией».

Истцы утверждали, что нельзя отрицать возможность генетического воздействия, а их исключение из программы поддержки нарушает статью 14 Конституции о равенстве перед законом. Государство настаивало на отклонении апелляции, указывая на отсутствие научных доказательств генетического влияния.

Глава группы адвокатов Арима Хидэкадзу на встрече после оглашения приговора подверг решение резкой критике, назвав его «подбором удобных доказательств и аргументов для поддержки позиции государства». Один из истцов, Хирано Кацухиро (66 лет), выразил возмущение: «Суд полностью игнорирует наши опасения о влиянии на здоровье. Это вызывает гнев». На встрече истцы и адвокаты подтвердили намерение подать апелляцию в Верховный суд.

Аналогичный иск, поданный вторым поколением хибакуся в Нагасаки, также был отклонен Высшим судом Фукуоки в феврале этого года, поддержавшим решение окружного суда Нагасаки. Истцы подали апелляцию в Верховный суд.

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