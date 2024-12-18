Дания отказалась экстрадировать в Японию активиста-противника китобойного промысла Уотсона

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Париж/Лондон, 17 дек. (Jiji Press) -- Власти Дании приняли решение не удовлетворять запрос Японии об экстрадиции 74-летнего Пола Уотсона, основателя природоохранной организации «Си Шепард» (Sea Shepherd).

Подозреваемый, находившийся под стражей в датской автономной территории Гренландия, был освобождён в тот же день.

В интервью агентству AFP после освобождения Уотсон отметил: «Мой арест привлёк международное внимание к продолжающейся незаконной китобойной деятельности Японии. В этом смысле эти 5 месяцев заключения послужили продолжением борьбы против китобойного промысла».

В 2010 году Управление береговой охраны Японии выдало ордер на арест Уотсона, подозреваемого в нанесении телесных повреждений и насильственном воспрепятствовании предпринимательской деятельности в связи с помехами японскому научно-исследовательскому китобойному промыслу. После этого он был объявлен в международный розыск.

В июле текущего года Уотсон был задержан в Гренландии, куда зашёл для дозаправки своего судна.

По сообщению Министерства юстиции Дании, при принятии решения были учтены сроки предварительного заключения, время, необходимое для процедуры экстрадиции, а также тот факт, что с момента предполагаемых правонарушений прошло более 14 лет.

Министр юстиции Дании Хомельгор в своём заявлении подчеркнул, что после рассмотрения всех аспектов дела было «принято решение отклонить запрос Японии». При этом он особо отметил: «Мы не разделяем высказываемые некоторыми опасения относительно японской судебной системы и ситуации с защитой прав человека. Япония – демократическое государство, где действует принцип верховенства закона».

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