«Книжный Санта» : рождественские волонтёры подарят книги детям из пострадавшего от землетрясения региона Ното

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Токио, 19 дек. (Jiji Press) -- Волонтёры в костюмах Деда Мороза готовятся подарить книги детям из малообеспеченных семей, детям с заболеваниями и пострадавшим от стихийных бедствий. В этом году к списку получателей добавятся и юные жители полуострова Ното, пережившие разрушительное землетрясение в первый день нового года.

За этой инициативой стоит токийская некоммерческая организация «Charity Santa», запустившая проект «Книжный Санта» в 2017 году. Механизм прост: покупатели приобретают детские книги в магазинах-партнёрах и оставляют их для передачи детям от 0 до 18 лет. Сейчас в акции участвуют 1868 книжных магазинов по всей Японии. В прошлом году удалось собрать и подарить 95 616 книг.

В рождественскую ночь волонтёры планируют навестить 71 семью в префектуре Исикава, включая тех, кто живёт во временном жилье в городе Вадзима и эвакуированных в Канадзаву. Книги получат 156 детей. Часть подарков будет передана через школы уже после новогодних праздников.

Онодэра Рунако, 53-летняя мастерица по созданию украшений из города Кавагути, недавно пожертвовала детский атлас по астрономии. «Одна книга может открыть целый мир», – говорит она, рассказывая, как каждый год с теплотой представляет себе, как семьи будут рассматривать подаренные книги. «Радость получают все – и те, кто дарит, и те, кто получает подарки», – улыбается она.

Некоторые семьи ждут этих подарков как настоящего чуда. В прошлом году четырёхлетняя девочка из Токио получила красочную азбуку. Она до сих пор любит рассматривать фотографии с Дедом Морозом и ждёт новых книг. Её мама, которой около 40 лет, признаётся: «В наше непростое время, когда цены постоянно растут, эти рождественские подарки – настоящее спасение. Очень надеемся, что проект продолжит работу».

Сэйсукэ Нацуки, 40-летний директор организации, отмечает: «Книга, может, и не накормит, но обязательно согреет душу». Список магазинов-участников можно найти на официальном сайте проекта.







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