Исиба может посетить США в середине января для переговоров с Трампом

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Токио, 19 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру рассматривает возможность визита в Соединённые Штаты уже в середине января для проведения переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщили информированные источники.

Исиба планировал визит в Соединённые Штаты в феврале или позже, но он намерен перенести его на более ранний срок после того, как Трамп в начале этой недели выразил готовность встретиться с премьер-министром ещё до вступления в должность.

Проведя переговоры с Трампом в ближайшее время, Исиба надеется построить личные доверительные отношения с избранным президентом и подтвердить значимость японско-американского альянса.

«Мы продолжаем общение с Трампом», – заявил министр иностранных дел Японии Ивая Такэси на заседании Комитета по иностранным делам и обороне Палаты советников, верхней палаты парламента Японии, 19 декабря.

«Мы хотим создать возможность для обмена мнениями как можно скорее и в удобное для обеих сторон время», – сказал Ивая.

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