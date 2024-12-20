ПФАС: Проверка базы Йокота в связи с предполагаемой утечкой - Минобороны и правительство Токио

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Токио, 20 декабря (Jiji Press) -- 20 декабря представители Министерства обороны Японии и столичного правительства Токио провели инспекционную проверку на американской военной базе Йокота, расположенной в западной части Токио, в связи с возможной утечкой ПФАС - потенциально канцерогенных химических веществ.

В ходе проверки специалисты осмотрели участок, где проводятся пожарные учения и где предположительно произошла утечка перфторалкильных и полифторалкильных соединений (ПФАС). Американская сторона предоставила необходимые разъяснения по ситуации.

Требование о проведении проверки на месте поступило от местных органов власти после того, как в октябре американская сторона сообщила о возможной утечке.

В ближайшее время японская сторона намерена провести анализ проб воды из водохранилища, находящегося на территории базы.

На пресс-конференции министр обороны Накатани Гэн заявил, что Япония будет сотрудничать с США для реализации эффективных природоохранных мер как на территории базы, так и за её пределами.

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