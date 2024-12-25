В Токио открылась захватывающая цифровая выставка искусства укиё-э

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Урано Масару

Токио, 24 декабря (Jiji Press). В Токио 21 декабря открылась новая художественная выставка, погружающая посетителей в мир традиционной японской гравюры на дереве укиё-э с помощью новейших цифровых технологий.

«Выставка захватывающего искусства укиё-э», проходящая в Warehouse Terrada в районе Синагава японской столицы, представляет работы, основанные на более чем 300 работах укиё-э известных художников, таких как Кацусика Хокусай.

Посетители могут пройти через инсталляции, которые используют 3D компьютерную графическую анимацию и проекционные отображения, чтобы увидеть оживлённые фигуры людей, диких животных и пейзажи на экранах размером во всю стену и на голографических дисплеях. Рядом с копиями работ укиё-э, которые использовались в качестве вдохновения даны описания каждой работы на японском и английском языках.

До прибытия в Токио выставка ранее экспонировалась в японских городах Нагоя и Кагосима, а также в Милане (Италия).

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