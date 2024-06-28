«Большая волна в Канагаве» на новой купюре в 1000 йен: история мировой популярности шедевра Кацусики Хокусая

«Большая волна в Канагаве» на новой купюре в 1000 йен: история мировой популярности шедевра Кацусики ХокусаяОбщество Культура История
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Большая волна, которая затопила мир
«Тридцать шесть видов Фудзи» – это серия гравюр жанра укиё-э, которую создал живший в конце периода Эдо художник Кацусика Хокусай (1760-1849), когда ему было уже более 70 лет. Эта серия стала бестселлером благодаря популярности паломничеств на гору Фудзи, а благодаря добавлению ещё 10 иллюстраций продажи выросли ещё больше. Шедевр вошёл в историю, поскольку именно он сделал пейзажные изображения известных мест стандартным жанром и породил множество последователей, среди которых был такой мастер, как Утагава Хиросигэ.
Гравюры из этой серии, изображающие виды горы Фудзи,являющейся символом страны и внесенной в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, использованы и для оформления японских паспортов. Существует множество произведений искусства, изображающих гору Фудзи и издалека, и вблизи, но «Большая волна в Канагаве» (далее «Большая волна»), безусловно, за рубежом является самой знаменитой. Благодаря своей всемирной популярности гравюра будет использована в дизайне оборотной стороны купюры номиналом 1000 йен, которую выпустят в обращение в июле 2024 года.
Композиция гравюры подчёркивает сакральность Фудзи, священной горы, которая неколебимо возвышается над бурными волнами, готовыми поглотить три небольшие лодки. Из-за впечатляющего изображения волн картина за границей получила название «Большая волна». Она появилась на французских марках и на мурале на гигантском многоквартирном доме в Москве. Многие люди легко узнают эту гравюру, даже если не могут назвать автора.
Такая высокая художественная репутация определяет и коммерческую цену. В 2024 году на художественном аукционе в США комплект из 46 гравюр «Тридцать шесть видов горы Фудзи» был продан за 3 559 000 долларов (приблизительно 535 миллионов йен на тот момент). Не менее удивительно, что одна только «Большая волна» в предыдущем году была продана за колоссальные 2,76 миллиона долларов (приблизительно 360 миллионов йен). Та копия представляла собой ранний отпечаток с досок, сохранявших особенную чёткость линий, и это повлияло на оценку. Это редкость для гравюр укиё-э, которые издавали сотнями.
Гравюра как источник вдохновения западных художников
Путь к мировой популярности «Большой волны» начался на Всемирной выставке в Париже 1867 года, где впервые на международном уровне была представлена Япония, и демонстрировались произведения искусства, в том числе гравюры укиё-э, которые пробудили интерес жителей Запада к этой экзотической для них стране. Японское искусство оказалось в центре внимания на Всемирных выставках в Париже в 1978, 1989 и 1900 годах, что положило начало движению японизма.
Мир французского искусства XIX века имел строгую иерархию жанров: на вершине находились исторические картины, основанные на Библии и мифологии, за которыми следовали портреты и жанровые картины. За пейзажами и натюрмортами не признавали никакой ценности, не считая их достойными взгляда, и людей поражало, что художники укиё-э используют для своих сюжетов всё, от обычных людей, цветов, до насекомых и природных явлений. Это искусство вдохновило начинающих художников, которые перенимали у японской гравюры идеи и методы, что позднее привело к расцвету импрессионизма.
Западных художников особенно поразила «Большая волна», главной сюжетной темой которой были волны. Ван Гог, будучи заядлым коллекционером гравюр укиё-э, стал одним из первых, кто обратил на неё внимание. В письме к брату в 1888 году он описывал создаваемое картиной яркое впечатление: «Эти волны – когти, и эти когти хватают корабли».
Скульптор и художница Камилла Клодель создала скульптуру «Волны», в которых большая волна сочетается с классической темой «Трёх граций». Музыкант Клод Дебюсси сочинил знаменитую пьесу для симфонического оркестра «Море», и по его желанию волны «Большой волны» были изображены на обложке нот.
Рост популярности Хокусая в Японии благодаря международному признанию
В Японии гравюры укиё-э служили недорогим средством развлечения, они стоили примерно столько же, сколько миска гречневой лапши соба, и художники той поры изначально не воспринимали свою работу как «искусство» в современном смысле. Поскольку это был малоприбыльный и массовый продукт, он отражал вкусы простых людей и затрагивал множество популярных в народе тем, порождая множество жанров – продукции для поклонников, такой как портреты актёров или изображения красавиц, пейзажи плакатного типа, и даже порнографические картины сюнга.
Однако с открытием страны для иностранцев и притоком западной культуры всё сильнее проявлялась тенденция смотреть на культуру и обычаи периода Эдо с пренебрежением как на «устаревшие», несовременные. В то время как на Западе набирал силу японизм, в Японии быстро остывал интерес к укиё-э, а работы популярных художников уплывали за границу. Даже гравюры Хокусая в конце периода Эдо использовались как упаковочный материал для экспортируемых товаров, и только после Второй мировой войны, когда стало известно об их высокой оценке за рубежом, они были признаны произведениями искусства.
В 1999 году, через 150 лет после смерти Хокусая, он стал единственным японцем, включённым в список американского журнала Life «100 человек, создавших самые важные достижения за последние 1000 лет». Его международная популярность продолжает расти: выставки Хокусая прошли в Гран-Пале во Франции (2014 г.), в Британском музее (2017 г.) и в Музее изящных искусств в Бостоне (2023), его работы экспонируются на выставках японского искусства в различных странах.
В Японии постоянно проводятся ретроспективные выставки, а также множество выставок особо ценных произведений из зарубежных коллекций. Такая переоценка на родине этих гравюр, скорее всего, связана с энтузиазмом иностранных поклонников, которые заметили их истинную ценность, собирали и сохранили до наших дней.
Была ли «Большая волна» написана под влиянием иностранного искусства?
Почему «Большая волна» получила такое признание за рубежом? Как говорит Окуда Ацуко, главный хранитель музея Сумида-Хокусай (район Сумида, Токио), одна из причин этого заключается в том, что сам Хокусай находился под зарубежным влиянием. Она отвечает за выставку «Влияние «Большой волны» Хокусая – рождение и траектория «Большой волны в Канагаве», посвящённую этому произведению.
Прежде всего, яркий синий цвет моря обусловлен использованием берлинской лазури, появившейся в Германии в XVIII веке. Используя эту краску, получившую в Японии название бэро ай, «берлинское индиго», он создал «хокусаевский синий» – цвет, которого никто раньше не видел.
Что касается композиции, то он изучал перспективу рисунка по картинам в «западном» стиле, где использовались западные техники живописи. В «Большой волне» он строит перспективу таким образом, чтобы взгляд зрителя сам собой перемещался от изображённых на переднем плане больших волн к горе Фудзи на заднем плане. Окуда отмечает, что уже в «Большой волне в Хоммоку в Канагаве» (Канагава оки хоммоку-но дзу), написанной примерно за 30 лет до «Большой волны», уже начинает проявляться ощущение трёхмерности и перспективы.
Выражение экспрессии волн – особая характеристика школы Римпа, к которой Хокусай принадлежал в молодости. Это была школа живописи и ремёсел, в которой ярко проявилось блестящее развитие традиционной японской традиции ямато-э, и многие её произведения посвящены природной тематике. Он также учился реалистической выразительности по китайским картинам с изображением цветов и птиц, и использовал свои умения в деталях гребней волн в «Большой волне».
Он прожил 88 лет, посвятив всю свою жизнь живописи. Он рисовал и переезжал на новое место, всего он менял место жительства 93 раза и оставил после себя более 30 000 работ. Именно потому, что он был буквально помешан на живописи, ему удалось впитать множество японских, западных и китайских техник и создать уникальные шедевры, характерные изысканным балансом между гротеском и реализмом.
Очарование «Большой волны» никогда не угасало, и с той же эпохи до наших дней создано бесчисленное количество продуктов, которые выражают уважение или пародируют знаменитый шедевр, она становится темой новых работ. 150 с небольшим лет назад к этой гравюре относились всего лишь как к клочку бумаги, а сейчас отпечатки продаются за миллиарды йен и гравюру напечатали на банкнотах, которыми пользуется вся страна. Хокусай, вероятно, был бы очень рад, узнав, что его творчество преодолело морские просторы и продолжает распространяться по миру, меняясь, подобно большой волне.
Влияние «Большой волны» Хокусая – рождение и траектория «Большой волны в Канагаве»: первая половина: с 18 июня по 21 июля, вторая половина: с 23 июля по 25 августа
Подробнее о выставке вы можете узнать на официальном сайте музея Сумида-Хокусай (на англ. языке)
Фотография к заголовку: оборотная сторона новой банкноты в 1000 йен (в центре, Reuters), выставка «Хокусай» в Британском музее, 10 января 2017 г., Великобритания (вверху слева, фото Карла Корта/Getty Images), выставка LEGO «Большая волна», создание игрушек из блоков, 28 декабря 2022 г., Дания (слева внизу, Reuters), выставка «Японские мастера» Центра искусств Кормон, 6 ноября 2019 г., Франция (справа, AFP/Jiji), обработано редакцией Nippon.com