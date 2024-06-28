«Большая волна в Канагаве» на новой купюре в 1000 йен: история мировой популярности шедевра Кацусики Хокусая

Шедевр укиё-э, гравюра «Большая волна в Канагаве» из серии «Тридцать шесть видов Фудзи», изображённый на новой купюре в 1000 йен, является одной из самых известных картин в мире. Здесь мы исследуем тайну рождения «Большой волны», которая потрясла Ван Гога и других западных художников.

Большая волна, которая затопила мир

«Тридцать шесть видов Фудзи» – это серия гравюр жанра укиё-э, которую создал живший в конце периода Эдо художник Кацусика Хокусай (1760-1849), когда ему было уже более 70 лет. Эта серия стала бестселлером благодаря популярности паломничеств на гору Фудзи, а благодаря добавлению ещё 10 иллюстраций продажи выросли ещё больше. Шедевр вошёл в историю, поскольку именно он сделал пейзажные изображения известных мест стандартным жанром и породил множество последователей, среди которых был такой мастер, как Утагава Хиросигэ.

Гравюры из этой серии, изображающие виды горы Фудзи,являющейся символом страны и внесенной в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, использованы и для оформления японских паспортов. Существует множество произведений искусства, изображающих гору Фудзи и издалека, и вблизи, но «Большая волна в Канагаве» (далее «Большая волна»), безусловно, за рубежом является самой знаменитой. Благодаря своей всемирной популярности гравюра будет использована в дизайне оборотной стороны купюры номиналом 1000 йен, которую выпустят в обращение в июле 2024 года.



Кацусика Хокусай «Тридцать шесть видов горы Фудзи: Большая волна в Канагаве» (около 1832 г., коллекция музея Сумида Хокусай, представлена в оба периода выставки, но будут экспонироваться два разных оттиска)

Композиция гравюры подчёркивает сакральность Фудзи, священной горы, которая неколебимо возвышается над бурными волнами, готовыми поглотить три небольшие лодки. Из-за впечатляющего изображения волн картина за границей получила название «Большая волна». Она появилась на французских марках и на мурале на гигантском многоквартирном доме в Москве. Многие люди легко узнают эту гравюру, даже если не могут назвать автора.

Такая высокая художественная репутация определяет и коммерческую цену. В 2024 году на художественном аукционе в США комплект из 46 гравюр «Тридцать шесть видов горы Фудзи» был продан за 3 559 000 долларов (приблизительно 535 миллионов йен на тот момент). Не менее удивительно, что одна только «Большая волна» в предыдущем году была продана за колоссальные 2,76 миллиона долларов (приблизительно 360 миллионов йен). Та копия представляла собой ранний отпечаток с досок, сохранявших особенную чёткость линий, и это повлияло на оценку. Это редкость для гравюр укиё-э, которые издавали сотнями.



«Тридцать шесть видов горы Фудзи» ​​в аукционном доме, 17 сентября 2023 года, Нью-Йорк, США (Jiji)

Гравюра как источник вдохновения западных художников

Путь к мировой популярности «Большой волны» начался на Всемирной выставке в Париже 1867 года, где впервые на международном уровне была представлена Япония, и демонстрировались произведения искусства, в том числе гравюры укиё-э, которые пробудили интерес жителей Запада к этой экзотической для них стране. Японское искусство оказалось в центре внимания на Всемирных выставках в Париже в 1978, 1989 и 1900 годах, что положило начало движению японизма.

Мир французского искусства XIX века имел строгую иерархию жанров: на вершине находились исторические картины, основанные на Библии и мифологии, за которыми следовали портреты и жанровые картины. За пейзажами и натюрмортами не признавали никакой ценности, не считая их достойными взгляда, и людей поражало, что художники укиё-э используют для своих сюжетов всё, от обычных людей, цветов, до насекомых и природных явлений. Это искусство вдохновило начинающих художников, которые перенимали у японской гравюры идеи и методы, что позднее привело к расцвету импрессионизма.

Западных художников особенно поразила «Большая волна», главной сюжетной темой которой были волны. Ван Гог, будучи заядлым коллекционером гравюр укиё-э, стал одним из первых, кто обратил на неё внимание. В письме к брату в 1888 году он описывал создаваемое картиной яркое впечатление: «Эти волны – когти, и эти когти хватают корабли».

Скульптор и художница Камилла Клодель создала скульптуру «Волны», в которых большая волна сочетается с классической темой «Трёх граций». Музыкант Клод Дебюсси сочинил знаменитую пьесу для симфонического оркестра «Море», и по его желанию волны «Большой волны» были изображены на обложке нот.



Клод Дебюсси, «Море» (1905), обложка первого издания партитуры (фото DEA / G. DAGLI ORTI / De Agostini через Getty Images)

Рост популярности Хокусая в Японии благодаря международному признанию

В Японии гравюры укиё-э служили недорогим средством развлечения, они стоили примерно столько же, сколько миска гречневой лапши соба, и художники той поры изначально не воспринимали свою работу как «искусство» в современном смысле. Поскольку это был малоприбыльный и массовый продукт, он отражал вкусы простых людей и затрагивал множество популярных в народе тем, порождая множество жанров – продукции для поклонников, такой как портреты актёров или изображения красавиц, пейзажи плакатного типа, и даже порнографические картины сюнга.

Однако с открытием страны для иностранцев и притоком западной культуры всё сильнее проявлялась тенденция смотреть на культуру и обычаи периода Эдо с пренебрежением как на «устаревшие», несовременные. В то время как на Западе набирал силу японизм, в Японии быстро остывал интерес к укиё-э, а работы популярных художников уплывали за границу. Даже гравюры Хокусая в конце периода Эдо использовались как упаковочный материал для экспортируемых товаров, и только после Второй мировой войны, когда стало известно об их высокой оценке за рубежом, они были признаны произведениями искусства.

В 1999 году, через 150 лет после смерти Хокусая, он стал единственным японцем, включённым в список американского журнала Life «100 человек, создавших самые важные достижения за последние 1000 лет». Его международная популярность продолжает расти: выставки Хокусая прошли в Гран-Пале во Франции (2014 г.), в Британском музее (2017 г.) и в Музее изящных искусств в Бостоне (2023), его работы экспонируются на выставках японского искусства в различных странах.

В Японии постоянно проводятся ретроспективные выставки, а также множество выставок особо ценных произведений из зарубежных коллекций. Такая переоценка на родине этих гравюр, скорее всего, связана с энтузиазмом иностранных поклонников, которые заметили их истинную ценность, собирали и сохранили до наших дней.



Выставка Хокусая в Гран-Пале привлекла 350 000 посетителей. 29 сентября 2014 г., Франция (Reuters)

Была ли «Большая волна» написана под влиянием иностранного искусства?

Почему «Большая волна» получила такое признание за рубежом? Как говорит Окуда Ацуко, главный хранитель музея Сумида-Хокусай (район Сумида, Токио), одна из причин этого заключается в том, что сам Хокусай находился под зарубежным влиянием. Она отвечает за выставку «Влияние «Большой волны» Хокусая – рождение и траектория «Большой волны в Канагаве», посвящённую этому произведению.



Слева: музей Сумида-Хокусай расположенный на месте рождения художника. В некоторые дни доля иностранцев среди посетителей составляет 80%. Справа: плакат выставки, которая проходит с 18 июня по 25 августа

Прежде всего, яркий синий цвет моря обусловлен использованием берлинской лазури, появившейся в Германии в XVIII веке. Используя эту краску, получившую в Японии название бэро ай, «берлинское индиго», он создал «хокусаевский синий» – цвет, которого никто раньше не видел.

Что касается композиции, то он изучал перспективу рисунка по картинам в «западном» стиле, где использовались западные техники живописи. В «Большой волне» он строит перспективу таким образом, чтобы взгляд зрителя сам собой перемещался от изображённых на переднем плане больших волн к горе Фудзи на заднем плане. Окуда отмечает, что уже в «Большой волне в Хоммоку в Канагаве» (Канагава оки хоммоку-но дзу), написанной примерно за 30 лет до «Большой волны», уже начинает проявляться ощущение трёхмерности и перспективы.



«Большая волна в Хоммоку в Канагаве» (Канагава оки хоммоку-но дзу,1804-1807), которую можно назвать прототипом «Большой волны» (коллекция музея Сумида-Хокусай, экспонируется в первый период выставки)

Выражение экспрессии волн – особая характеристика школы Римпа, к которой Хокусай принадлежал в молодости. Это была школа живописи и ремёсел, в которой ярко проявилось блестящее развитие традиционной японской традиции ямато-э, и многие её произведения посвящены природной тематике. Он также учился реалистической выразительности по китайским картинам с изображением цветов и птиц, и использовал свои умения в деталях гребней волн в «Большой волне».

Он прожил 88 лет, посвятив всю свою жизнь живописи. Он рисовал и переезжал на новое место, всего он менял место жительства 93 раза и оставил после себя более 30 000 работ. Именно потому, что он был буквально помешан на живописи, ему удалось впитать множество японских, западных и китайских техник и создать уникальные шедевры, характерные изысканным балансом между гротеском и реализмом.



Не удовлетворившись «Тридцатью шестью видами горы Фудзи», Хокусай стремился к ещё большим высотам, создав в общей сложности 102 картины с изображением горы Фудзи. Кацусика Хокусай «Сто видов горы Фудзи» (Фугаку хяккэй), 2-е издание, «Фудзи над морем» (1834, собрание музея Сумида-Хокусай, экспонируется в оба периода выставки)



Утагава Хиросигэ (1797-1858), создатель множества известных картин, в последние годы жизни отдал дань уважения своему великому предшественнику в виде серии «Тридцать шесть видов горы Фудзи». Гравюра «Вид на море в Сатта в земле Цуруга» (1858 г., коллекция Британского музея)

Очарование «Большой волны» никогда не угасало, и с той же эпохи до наших дней создано бесчисленное количество продуктов, которые выражают уважение или пародируют знаменитый шедевр, она становится темой новых работ. 150 с небольшим лет назад к этой гравюре относились всего лишь как к клочку бумаги, а сейчас отпечатки продаются за миллиарды йен и гравюру напечатали на банкнотах, которыми пользуется вся страна. Хокусай, вероятно, был бы очень рад, узнав, что его творчество преодолело морские просторы и продолжает распространяться по миру, меняясь, подобно большой волне.



Так будет выглядеть выставка

Влияние «Большой волны» Хокусая – рождение и траектория «Большой волны в Канагаве»: первая половина: с 18 июня по 21 июля, вторая половина: с 23 июля по 25 августа

Подробнее о выставке вы можете узнать на официальном сайте музея Сумида-Хокусай (на англ. языке)

Фотография к заголовку: оборотная сторона новой банкноты в 1000 йен (в центре, Reuters), выставка «Хокусай» в Британском музее, 10 января 2017 г., Великобритания (вверху слева, фото Карла Корта/Getty Images), выставка LEGO «Большая волна», создание игрушек из блоков, 28 декабря 2022 г., Дания (слева внизу, Reuters), выставка «Японские мастера» Центра искусств Кормон, 6 ноября 2019 г., Франция (справа, AFP/Jiji), обработано редакцией Nippon.com