Япония снизит официальные цены на половину лекарств

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Токио, 20 декабря (Jiji Press). Информированные источники сообщили, что правительство Японии планирует снизить официальные цены почти на половину всех лекарств в рамках программы государственного медицинского страхования в пересмотренном бюджете на 2025 финансовый год.

Ожидается, что это сократит расходы на национальную медицину примерно на 250 миллиардов йен, что облегчит нагрузку на пациентов и одновременно снизит нагрузку на фармацевтическую промышленность.

Решение будет официально оформлено на следующей неделе.

В принципе официальные цены на лекарства пересматриваются каждые два года вместе с медицинскими сборами. Но правительство пересматривает их каждый год с 2021 финансового года, чтобы устранить разрывы между рыночными и официальными ценами.

По данным опроса, проведенного в сентябре этого года, рыночные цены в среднем были на 5,2% ниже официальных цен.

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