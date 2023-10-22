Средняя стоимость родов в Японии в 2022 году составляла 482 294 йены, в Токио – более 600 000 йен

Средняя стоимость родов в Японии в 2022 году составляла 482 294 йены, в Токио – более 600 000 йенОбщество Экономика
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Опрос проводился с июля по август 2023 года и охватил примерно 2300 медицинских учреждений и акушерских центров, занимающихся родовспоможением. Релевантные ответы получены от 1742 учреждений, или 80%.
Нормальные роды не покрываются государственной медицинской страховкой, и медицинские учреждения могут самостоятельно устанавливать цены. Общая стоимость, исключая плату за отдельную комнату (дополнительное койко-место) и плату за специальное питание, такое как «праздничный обед», составляет 463 450 йен для государственных больниц, 506 264 йен для частных больниц и 478 509 йен для малых клиник. Средняя цена составила 482 294 йены.
В апреле 2023 года правительство увеличило единовременное пособие по рождению ребенка и уходу за ним с 420 000 йен до 500 000 йен.
В период с апреля 2022 года по апрель 2023 года 44,5% всех учреждений повысили цены на помощь при родах. Что касается будущего пересмотра цен, 26,3% учреждений сообщили, что планируют повысить цену, а 27,6% сказали, что рассматривают эту возможность. Более 80% учреждений назвали причиной повышения платы «растущие расходы на коммунальные услуги, расходные материалы и т. д.». Часто среди причин приводили рост цен на медицинское оборудование и т. д. и трудности с привлечением медицинского персонала, что приводит к увеличению расходов на персонал.
По префектурам самая высокая стоимость родов в Токио – 605 261 йена. Напротив, в префектуре Кумамото, где расходы на роды самые низкие, они составили 361 184 йен, то есть разница составляет более 240 000 йен. Если рассматривать только государственные больницы, то Токио является самой дорогой префектурой (562 390 йен), а префектура Тоттори – самой дешёвой (359 287 йен).
В случае обычных родов общая стоимость, включая оплату койки и немедицинские расходы (праздничный обед и т. д.), составляет в среднем по стране 545 797 йен. На диаграмме выше показана разбивка этой стоимости. Плата за роды (оплата работы врачей и акушерок, а также плата за уход и помощь во время родов) составляет 282 424 йены, около 50% от общей суммы. Плата за госпитализацию (оплата палаты и питания для беременных) составила 118 326 йен. Средняя стоимость тестов, лекарств, лечения и т. п. для новорожденных составила 50 052 йены.
Фотография к заголовку: PIXTA
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