Япония останется третьим по величине донором ООН

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Нью-Йорк, 24 декабря (Jiji Press). Япония останется третьим по величине плательщиком взносов в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций на 2025-2027 годы, согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 24 декабря.

Доля взноса Японии в регулярный бюджет снизится примерно на 1 процентный пункт с нынешнего уровня до 6,930%.

Вклад Китая увеличится на 4,75 процентных пункта до 20,004%, впервые превысив 20%, что отражает экономический рост страны.

Доля США останется неизменной на верхнем пределе в 22%.

В результате тройка крупнейших плательщиков взносов в бюджет ООН останется неизменной в следующем порядке: США, Китай и Япония.

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