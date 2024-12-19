Генеральная Ассамблея ООН осуждает нарушения прав человека в Северной Корее
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Нью-Йорк, 18 декабря (Jiji Press). Генеральная Ассамблея ООН приняла консенсусом резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее и требующую немедленного возвращения японцев и других лиц, похищенных этой страной.
Резолюция была представлена Европейским союзом и поддержана Японией и Южной Кореей. Такие резолюции Генеральная Ассамблея принимает 20-й год подряд.
Перед принятием резолюции посол Северной Кореи в ООН Ким Сон заявил в своей речи, что её содержание было сфабриковано враждебными сторонами.
Некоторые страны, включая Китай и Россию, не присоединились к консенсусу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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