Исиба выразил соболезнования в связи с повлёкшим человеческие жертвы землетрясением в Тибете

Новости

Токио, 7 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с повлёкшим человеческие жертвы смертоносным землетрясением в Тибетском автономном районе Китая, выразив сочувствие жертвам и их семьям.

В своем послании Исиба сказал, что молится о скорейшем восстановлении и реконструкции пострадавших районов.

По данным китайского государственного информационного агентства «Синьхуа», число погибших в результате землетрясения в Тибете превысило 120 человек.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме