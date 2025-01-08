Исиба выразил соболезнования в связи с повлёкшим человеческие жертвы землетрясением в Тибете

Политика

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Токио, 7 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с повлёкшим человеческие жертвы смертоносным землетрясением в Тибетском автономном районе Китая, выразив сочувствие жертвам и их семьям.

В своем послании Исиба сказал, что молится о скорейшем восстановлении и реконструкции пострадавших районов.

По данным китайского государственного информационного агентства «Синьхуа», число погибших в результате землетрясения в Тибете превысило 120 человек.

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