Глава МИД Японии заявил, что примет участие в инаугурации Трампа

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Токио, 12 января (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси заявил в телевизионной программе, что он посетит Соединённые Штаты, чтобы присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

«Мы получили приглашение на церемонию инаугурации, и я буду там», – заявил министр иностранных дел в программе общественной телерадиокомпании Japan Broadcasting Corp. (NHK).

Во время своего пребывания в США Ивая намерен провести переговоры с сенатором Марко Рубио, выдвинутым Трампом на пост госсекретаря. «Я надеюсь заложить основу для встречи на высшем уровне» между премьер-министром Японии Исибой Сигэру и Трампом, сказал Ивая.

7 января Ивая поужинал с генеральным директором SoftBank Group Corp. Соном Масаёси, который встречался с Трампом в прошлом месяце. Министр иностранных дел сообщил, что Сон посоветовал ему не вдаваться в подробности при разговоре с Трампом, поскольку избранный президент – прямой человек, и что ему следует просто донести ключевые вопросы в отношениях Японии и США.

Между тем, Исиба в программе BS TV Tokyo Corp., транслировавшейся 12 января, повторил своё желание встретиться с Трампом «как можно скорее». В то же время премьер-министр заявил: «Это было бы в большей степени в национальных интересах Японии (если бы переговоры на высшем уровне состоялись) после того, как персонал и политика (администрации Трампа) будут в некоторой степени прояснены». Программа была записана заранее.

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