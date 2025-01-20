[Видео] Волшебные ночные виды заснеженной деревни Сиракава-го, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Деревня Сиракава-го, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, известна домами в стиле гассё-дзукури, для которого характерны очень крутые соломенные крыши.

По воскресеньям, 19 января, 26 января и 2 февраля 2025 года с 17:30 до 19:30 можно будет увидеть зимнюю ночную подсветку этого сельского пейзажа (видео было снято 13 января, в первый день шоу).

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[Видеоцентр Jiji Press]

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