[Видео] Волшебные ночные виды заснеженной деревни Сиракава-го, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
НовостиВидео Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Деревня Сиракава-го, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, известна домами в стиле гассё-дзукури, для которого характерны очень крутые соломенные крыши.
По воскресеньям, 19 января, 26 января и 2 февраля 2025 года с 17:30 до 19:30 можно будет увидеть зимнюю ночную подсветку этого сельского пейзажа (видео было снято 13 января, в первый день шоу).
Официальный сайт для более подробной информации (на английском языке)
[Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]