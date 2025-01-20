Премьер-министр Японии Исиба посетил выставочный комплекс Всемирной выставки 2025 в Осаке

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Осака, 19 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру посетил место проведения Всемирной выставки 2025 года, которая будет проходить в японском городе Осака в течение шести месяцев с 13 апреля.

С губернатором префектуры Осака Ёсимурой Хирофуми он обменялся мнениями о ходе строительства павильонов и других вопросах, связанных с мероприятием.

Это первый визит Исибы на место проведения ЭКСПО на искусственном острове Юмэсима с момента его вступления в должность в октябре прошлого года.

Исиба осмотрел огромную кольцеобразную крышу – одну из крупнейших в мире деревянных конструкций и символ ЭКСПО, а также гостевой дом, в котором будут размещаться высокопоставленные гости из стран и регионов-участниц, и павильон Японии, где правительство Японии представит экспонаты и технологии принимающей страны.

«Мы приложим усилия совместно с властями префектуры и города Осака, а также с Японской ассоциацией по проведению Всемирной выставки 2025 года для обеспечения успеха выставки», – заявил Исиба журналистам.

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