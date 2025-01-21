Глава МИД Японии Ивая Такэси прибыл в Вашингтон

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Вашингтон, 19 января (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси прибыл в Вашингтон, чтобы принять участие в церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

Ожидается, что Ивая также проведет встречу с Марко Рубио, кандидатом Трампа на пост госсекретаря, в рамках мер по подготовке к визиту в США премьер-министра Японии Исибы Сигэру, который может состояться в начале февраля.

Это будет первый раз, когда министр иностранных дел Японии посетит церемонию инаугурации президента США. Ивая примет участие в церемонии 20 января по приглашению стороны Трампа.

Поскольку назначение Рубио на пост госсекретаря, скорее всего, вскоре будет одобрено Конгрессом США, ведётся координация с целью назначить встречу Ивая с новым главой МИД США на 21 января.

Ожидается также встреча министров иностранных дел стран Quad: Японии, США, Австралии и Индии.

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