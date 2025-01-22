Япония будет изучать изменения моря, используя данные, полученные от рыбаков

Новости

Токио, 21 января (Jiji Press). Три японские организации планируют в апреле начать проект по анализу температуры морской воды и других данных, собранных молодыми рыбаками, для изучения влияния изменений окружающей среды на морскую жизнь.

О плане 20 января сообщили фонд Nippon Foundation, Институт исследований атмосферы и океана Токийского университета и Национальная федерация кооперативных ассоциаций рыболовства (Дзэнгёрэн).

Изменения в морской среде привели к таким аномалиям, как рекордно низкие уловы рыбы, а также к изменению периодов и регионов, в которых можно ловить рыбу.

«Мы проанализируем данные, полученные от рыбаков, и постараемся получить результаты, которые помогут лучше понять, что происходит под водой, и разработать дальнейшие меры», – сказал Хёдо Сусуму, директор исследовательского института.

По данным Дзэнгёрэн, уловы основных видов рыб, таких как лосось и сайра, в Японии резко сократились примерно с 2010 года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме