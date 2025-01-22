Япония будет изучать изменения моря, используя данные, полученные от рыбаков
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Токио, 21 января (Jiji Press). Три японские организации планируют в апреле начать проект по анализу температуры морской воды и других данных, собранных молодыми рыбаками, для изучения влияния изменений окружающей среды на морскую жизнь.
О плане 20 января сообщили фонд Nippon Foundation, Институт исследований атмосферы и океана Токийского университета и Национальная федерация кооперативных ассоциаций рыболовства (Дзэнгёрэн).
Изменения в морской среде привели к таким аномалиям, как рекордно низкие уловы рыбы, а также к изменению периодов и регионов, в которых можно ловить рыбу.
«Мы проанализируем данные, полученные от рыбаков, и постараемся получить результаты, которые помогут лучше понять, что происходит под водой, и разработать дальнейшие меры», – сказал Хёдо Сусуму, директор исследовательского института.
По данным Дзэнгёрэн, уловы основных видов рыб, таких как лосось и сайра, в Японии резко сократились примерно с 2010 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]