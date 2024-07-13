Белая книга по рыболовству: производство рыбной продукции в 2022 году выросло на 1,6 трлн йен из-за резкого роста цен на рыбу, но пока ниже стоимости импорта

Когда-то Япония считалась одной из крупнейших по масштабам рыбной ловли стран, однако данные за 2022 год показывают, что уровень самообеспеченности рыбой и моллюсками в 2022 году составлял 56%, а стоимость импорта превышала стоимость внутреннего вылова и производства.

Согласно недавно опубликованной Белой книге по рыболовству за 2023 год, объём производства в рыболовстве и аквакультуре в Японии в 2022 году составил 3 917 000 тонн, что на 240 000 тонн (5,8%) меньше, чем в предыдущем году, из-за плохого вылова тунца бонито (кацуо), скумбрии (саба) и других рыб. С другой стороны, объём производства в денежном выражении увеличился на 14,8% по сравнению с предыдущим годом до 1600,1 млрд йен из-за резкого роста цен на рыбу.

При этом в 2022 году стоимость импорта морской продукции из зарубежных стран быстро выросла до 2071,1 млрд йен, намного превысив цену объёмов внутреннего производства. Стоимость импорта в 2023 году составила 2,016 млрд йен, что на 2,7% меньше, чем в предыдущем году.

Уровень самообеспеченности (приблизительная стоимость) съедобными морепродуктами в 2022 финансовом году составил 56%. В 1964 году он достиг максимума в 113% и потом долгое время снижался.

Численность занятых в рыбной отрасли в 2022 году составляла 123 000, а в 2013 году – 180 000, сократившись за последние 10 лет более чем на 30%.

Если посмотреть на объём производства по видам рыбы в японском рыболовстве и аквакультуре в 2022 году, то вылов тунца и выращивание лакедры (бури) оказались на первом месте со стоимостью 138,7 млрд йен. За ними следует выращивание угря (89,3 млрд йен), ловля гребешка на 87,7 миллиарда йен и выращивание морских водорослей (82,6 млрд йен).

В 2022 году импортировали в том числе лосося и форель (278,3 млрд йен), скумбрия и тунец (231,7 млрд йен) и креветки (221,3 млрд йен). В тройку крупнейших стран, из которых импортируют морепродукты, входят Китай, Чили и США, при этом из Китая импортируют в основном угря и кальмара, а из Чили – лосося и форель.

В Японии традиционно потребляют много выловленных и выращенных морепродуктов, но вопреки мировым тенденциям их потребление на душу населения снижается. На диаграмме ниже показано количество морепродуктов, потребляемых в разных странах. В 2021 году Индонезия с потреблением в 44,6 кг на человека в год обошла Японию, где потребляли 41,3 кг на человека.

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