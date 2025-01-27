Банк Японии решил повысить процентные ставки до 17-летнего максимума

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Токио, 24 января (Jiji Press). Банк Японии, воодушевлённый ожидаемым повышением заработной платы, принял решение повысить процентную ставку до самого высокого уровня за последние 17 лет на двухдневном заседании по вопросам политики банка, которое завершилось 24 января.

Совет по политике центрального банка принял решение повысить целевой показатель необеспеченной ставки овернайт, базовой ставки по краткосрочным межбанковским кредитам Японии, примерно до 0,5% с примерно 0,25%. Это решение вступит в силу с 27 января, поскольку в ходе весенних переговоров между трудящимися и руководством этого года ожидаются значительные повышения заработной платы, сообщил глава Банка Японии Уэда Кадзуо на пресс-конференции после заседания.

По его словам, вероятность того, что экономические и ценовые прогнозы Банка Японии будут реализованы, возрастает, и центральный банк продолжит повышать процентную ставку, если экономика и цены продолжат развиваться в соответствии с его ожиданиями.

Директор банка сказал, что темпы и сроки повышения ставок будут обсуждаться на каждом заседании по денежно-кредитной политике, и что ставка текущей политики банка всё еще далека от нейтральной процентной ставки, которая не стимулирует и не охлаждает экономику. Нейтральная процентная ставка Японии, как полагают, составляет от 1% до 2,5%.

Это было первое решение Банка Японии о повышении ставки с июля прошлого года и третье с тех пор, как центральный банк отказался от политики отрицательной процентной ставки в марте прошлого года. В последний раз ставка политики Банка Японии составляла или превышала 0,5% в октябре 2008 года.

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