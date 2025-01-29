На Окинаве 25 июля откроется тематический парк Junglia Okinawa

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Токио, 28 января (Jiji Press). Junglia Okinawa, новый тематический парк в самой южной префектуре Окинава, должен открыться 25 июля, сообщили маркетинговая компания Katana Inc. и другие.

Парк площадью около 60 гектаров на тему природы и роскоши будет построен на месте бывшего поля для гольфа, расположенного между деревней Накидзин и городом Наго.

Плата за вход для жителей Японии установлена ​​в размере 6930 йен, включая налог, за однодневный взрослый билет и 4950 йен за детский билет.

Компанию Katana возглавляет Мориока Цуёси, известный как вдохновитель реконструкции тематического парка Universal Studios Japan в префектуре Осака на западе Японии.

По оценкам экспертов, включая Миямото Кацухиро, почётного профессора Университета Кансай, ожидается, что за первые 15 лет парк принесет экономический эффект в размере 6808 млрд йен и создаст около 880 000 рабочих мест.

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