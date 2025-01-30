Япония и Эстония договорились об усилении сотрудничества в области кибербезопасности
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Токио, 29 января (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн и его эстонский коллега Ханно Певкур договорились об укреплении сотрудничества в области кибербезопасности.
«Крайне важно активизировать сотрудничество по проблемам Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов», – сказал Накатани на встрече в Министерстве обороны. Певкур выразил надежду на техническое сотрудничество с Токио.
Это была первая встреча министров обороны двух стран с сентября 2018 года. Эстония известна как мировой лидер в сфере информационных технологий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]