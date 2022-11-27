Проверьте свой пароль – возможно, он входит в топ рейтинга популярных паролей в Японии?

Приятно, наверное, осознавать, что придуманное вами входит в первую десятку какого-то рейтинга. Немного по-другому обстоит ситуация с паролями – если ваши важные пароли входят в топ самых распространённых, то стоит, наверное, задуматься о том, чтобы поменять их на не столь популярные, но более надёжные.

«Рейтинг самых используемых паролей в Японии за 2022 год», опубликованный панамской компанией кибербезопасности Node Security, возглавил пароль «123456». За ним следуют «password» и «1234». На первый взгляд «1qaz2wsx» выглядит как случайный набор символов, но на самом деле это первые ряды символов слева на клавиатуре. Как можно увидеть в приведенном ниже перечне 20 самых популярных паролей, большинство из них можно взломать всего за одну секунду.

В топ-50 попали пароли, содержащие личные имена, такие как «hiromi» и «miyuki», названия цветов, такие как «sakura» и «himawari» (подсолнух), названия, связанные с аниме или манга – например, «doraemon».

Опубликован рейтинг 200 популярных паролей по данным, собранным в ходе опроса в 30 странах мира. На первом месте оказался «password» (использовался более 4,9 млн раз), вторым – «123456» (около 1,5 млн раз), а на третьем месте – «123456789» (около 410 000 раз).

Компания Node Security рекомендует способы обеспечения безопасности ваших паролей, такие как создание длинных уникальных паролей, никогда не используемых повторно, и использование приложения для управления паролями.

20 самых популярных паролей в Японии

Место Пароль Время взлома 1 123456 1 с 2 password 1 с 3 1234 1 с 4 12345678 1 с 5 akubisa2020 5 дней 6 xxxxxx 1 с 7 sakura 1 с 8 303030 1 с 9 12345 1 с 10 123456789 1 с 11 1111 1 с 12 000000 1 с 13 1qaz2wsx 1 с 14 Garba3060 1 день 15 1212 1 с 16 126 1 с 17 adgjmptw 1 с 18 1215 1 с 19 ilove12345@ 26 мин 20 diskunion 1 день

Источник: NORD Security

Фотография к заголовку: PIXTA

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