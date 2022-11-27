Проверьте свой пароль – возможно, он входит в топ рейтинга популярных паролей в Японии?Общество Технологии
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«Рейтинг самых используемых паролей в Японии за 2022 год», опубликованный панамской компанией кибербезопасности Node Security, возглавил пароль «123456». За ним следуют «password» и «1234». На первый взгляд «1qaz2wsx» выглядит как случайный набор символов, но на самом деле это первые ряды символов слева на клавиатуре. Как можно увидеть в приведенном ниже перечне 20 самых популярных паролей, большинство из них можно взломать всего за одну секунду.
В топ-50 попали пароли, содержащие личные имена, такие как «hiromi» и «miyuki», названия цветов, такие как «sakura» и «himawari» (подсолнух), названия, связанные с аниме или манга – например, «doraemon».
Опубликован рейтинг 200 популярных паролей по данным, собранным в ходе опроса в 30 странах мира. На первом месте оказался «password» (использовался более 4,9 млн раз), вторым – «123456» (около 1,5 млн раз), а на третьем месте – «123456789» (около 410 000 раз).
Компания Node Security рекомендует способы обеспечения безопасности ваших паролей, такие как создание длинных уникальных паролей, никогда не используемых повторно, и использование приложения для управления паролями.
20 самых популярных паролей в Японии
|Место
|Пароль
|Время взлома
|1
|123456
|1 с
|2
|password
|1 с
|3
|1234
|1 с
|4
|12345678
|1 с
|5
|akubisa2020
|5 дней
|6
|xxxxxx
|1 с
|7
|sakura
|1 с
|8
|303030
|1 с
|9
|12345
|1 с
|10
|123456789
|1 с
|11
|1111
|1 с
|12
|000000
|1 с
|13
|1qaz2wsx
|1 с
|14
|Garba3060
|1 день
|15
|1212
|1 с
|16
|126
|1 с
|17
|adgjmptw
|1 с
|18
|1215
|1 с
|19
|ilove12345@
|26 мин
|20
|diskunion
|1 день
Источник: NORD Security
Фотография к заголовку: PIXTA
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