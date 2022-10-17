Японская полиция предупреждает о кибератаках северокорейской группы хакеров Lazarus

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Токио, 16 октября (Jiji Press). Японская полиция и другие органы власти предупредили, что северокорейская хакерская группа под названием Lazarus, скорее всего, избрала целью кибератак японских операторов, связанных с криптоактивами.

Национальное полицейское управление, Агентство финансовых услуг и Национальный центр готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности опубликовали предупреждение в документе, опубликованном 15 октября.

Согласно документу, северокорейская хакерская группа использует такую тактику, как отправка электронных писем сотрудникам компании, занимающейся криптоактивами, от имени руководителя компании, и обращение к ним через социальные сети с целью получения доступа к корпоративной сети и кражи криптоактивов.

Чтобы не стать жертвой такой атаки, власти призывают хранить секретные ключи к конфиденциальным данным вне досягаемости из Интернета и как следует подумать, прежде чем открывать файлы, прикреплённые к электронным письмам.

Считается, что северокорейская группа была причастна к атаке программы-вымогателя WannaCry в 2017 году. В апреле этого года Федеральное бюро расследований США указало на причастность этой группы к делу о краже криптоактивов на сумму около 78 миллиардов йен.

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