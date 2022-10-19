Японское Агентство финансовых услуг начинает учения по кибератакам со 160 финансовыми фирмами

Новости

Токио, 18 октября (Jiji Press). Японское агентство финансовых услуг начало ежегодные учения, чтобы проверить, насколько финансовые учреждения готовы противостоять кибератакам.

Учения, организованные агентством, проводятся каждый год в октябре, они были начаты в 2016 финансовом году. К текущим седьмым учениям присоединились около 160 финансовых учреждений, включая банки, фирмы ценных бумаг и операторы обмена крипто-активами. Учения продлятся до 27 октября.

Предполагая утечку информации о клиентах и перебои в работе бизнес-систем и другие инциденты, участвующие учреждения надеются улучшить свои возможности по противодействию кибератакам.

Агентство изучит возможности реагирования финансовых учреждений, связанные с удалённой работой, после роста числа атак, нацеленных на системы удалённой работы, в условиях распространения такого стиля работы в связи с пандемией COVID-19.

В частности, участники проверят свои первоначальные действия, ответы клиентам и процессы восстановления повреждённых систем, чтобы они могли поделиться с другими способами усиления контрмер.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме