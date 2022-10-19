Японское Агентство финансовых услуг начинает учения по кибератакам со 160 финансовыми фирмами
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Токио, 18 октября (Jiji Press). Японское агентство финансовых услуг начало ежегодные учения, чтобы проверить, насколько финансовые учреждения готовы противостоять кибератакам.
Учения, организованные агентством, проводятся каждый год в октябре, они были начаты в 2016 финансовом году. К текущим седьмым учениям присоединились около 160 финансовых учреждений, включая банки, фирмы ценных бумаг и операторы обмена крипто-активами. Учения продлятся до 27 октября.
Предполагая утечку информации о клиентах и перебои в работе бизнес-систем и другие инциденты, участвующие учреждения надеются улучшить свои возможности по противодействию кибератакам.
Агентство изучит возможности реагирования финансовых учреждений, связанные с удалённой работой, после роста числа атак, нацеленных на системы удалённой работы, в условиях распространения такого стиля работы в связи с пандемией COVID-19.
В частности, участники проверят свои первоначальные действия, ответы клиентам и процессы восстановления повреждённых систем, чтобы они могли поделиться с другими способами усиления контрмер.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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