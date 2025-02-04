Премьер-министр Исиба обещает принять решение о налоговых льготах вместе с планом финансирования

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Токио, 3 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру заявил, что его правительство примет решение о сроках запланированного повышения суммы минимального налогооблагаемого дохода одновременно с мерами по обеспечению средств для покрытия этих изменений.

Аналогичным образом правительство примет решение о снижении налога на бензин вместе с соответствующей мерой финансирования, заявил Исиба на заседании бюджетного комитета Палаты представителей, нижней палаты парламента.

«Мы не можем совершать безответственные поступки», – заявил он в ответ на призыв оппозиции к скорейшему повышению порога налогооблагаемого дохода с нынешних 1,03 млн йен в год до 1,78 млн йен и снижению налога на бензин.

По его словам, будет указано, когда следует реализовать эти меры, «а также что делать с вызванным этим сокращением налоговых поступлений».

На вопрос о возможности причастности членов парламента токийского отделения правящей Либерально-демократической партии к скандалу с подкупом, потрясшем фракцию ЛДП в Токийской городской ассамблее, Исиба ответил: «При необходимости я спрошу мнение законодателей токийского отделения».

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