Япония пересмотрит систему освобождения от налогов для иностранных посетителей

Новости

Токио, 28 ноября (Jiji Press). Правительство Японии и правящие партии приняли решение пересмотреть систему освобождения иностранных туристов от уплаты налога на потребление, чтобы помешать им перепродавать беспошлинные товары в Японии.

В рамках действующей системы магазины беспошлинной торговли продают товары иностранным посетителям по ценам без налогов после проверки их паспортов.

Ожидается, что новая система позволит иностранным гостям получать налоговые возвраты за товары, приобретённые по ценам с учётом налогов, при выезде из страны.

Правительство и правящая коалиция планируют включить новую систему в пакет реформ налоговой системы на 2025 финансовый год, надеясь внедрить её в 2026 финансовом году.

Они также рассматривают возможность отмены верхнего предела в 500 000 йен на покупку беспошлинных товаров повседневного спроса, таких как продукты питания и косметика, в надежде повысить удобство для иностранных гостей и расширить внутреннее потребление.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме