Правительство ускорит ремонт водопроводных и канализационных сетей = В ответ на провал дороги разработает новый план укрепления инфраструктуры

Новости

Токио, 5 февраля (Jiji Press) -- Правительство Японии собрало экспертный совет для формирования нового плана по укреплению национальной инфраструктуры. После масштабного обрушения дорожного полотна в городе Ясио префектуры Сайтама, причиной которого, вероятно, стало разрушение канализационного коллектора, власти намерены сделать комплексную реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения одним из ключевых направлений программы.

Текущий пятилетний план, действие которого завершается в 2025 финансовом году, включает проекты общей стоимостью порядка 15 триллионов йен, направленные в том числе на создание инфраструктуры, устойчивой к природным катастрофам. Говоря о новом плане, который начнет действовать с 2026 финансового года, премьер-министр Исиба Сигэру в своем программном выступлении 24 января объявил о намерении увеличить объем финансирования, превысив нынешний показатель в 15 триллионов йен.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме