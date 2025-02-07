Правительство ускорит ремонт водопроводных и канализационных сетей = В ответ на провал дороги разработает новый план укрепления инфраструктуры
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Токио, 5 февраля (Jiji Press) -- Правительство Японии собрало экспертный совет для формирования нового плана по укреплению национальной инфраструктуры. После масштабного обрушения дорожного полотна в городе Ясио префектуры Сайтама, причиной которого, вероятно, стало разрушение канализационного коллектора, власти намерены сделать комплексную реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения одним из ключевых направлений программы.
Текущий пятилетний план, действие которого завершается в 2025 финансовом году, включает проекты общей стоимостью порядка 15 триллионов йен, направленные в том числе на создание инфраструктуры, устойчивой к природным катастрофам. Говоря о новом плане, который начнет действовать с 2026 финансового года, премьер-министр Исиба Сигэру в своем программном выступлении 24 января объявил о намерении увеличить объем финансирования, превысив нынешний показатель в 15 триллионов йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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