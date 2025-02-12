Дефицит цифровой торговли Японии достиг рекордных 6,6 трлн йен в 2024 году

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Токио, 10 февраля (Jiji Press). Согласно правительственному отчёту, опубликованному 10 февраля, дефицит цифровой торговли Японии достиг рекордных 6 650,6 млрд йен в 2024 году, что более чем в три раза превышает показатель 2014 года, когда начали собирать сопоставимые данные.

Данные охватывают международную торговлю цифровыми услугами, включая платежи по авторским правам за услуги по распространению музыки и видео, а также платежи за услуги облачных вычислений и за онлайн-рекламу.

В цифровой торговле импорт Японии растёт быстрее, чем экспорт, на фоне доминирования мировых гигантов информационных технологий, таких как Microsoft Corp. и Google LLC.

Согласно предварительному отчёту Министерства финансов по платёжному балансу, в 2024 году в Японии наблюдался рекордный профицит текущего счёта в размере 29 261,5 млрд йен благодаря более высоким дивидендам и процентным поступлениям из-за рубежа, а также меньшему торговому дефициту.

Между тем, дефицит торговли товарами и услугами составил 6 515,2 млрд йен, что обусловлено цифровым торговым балансом, хотя профицит счёта путешествий достиг рекордно высокого уровня, чему способствовало увеличение числа посетителей из-за рубежа.

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