Государственный долг Японии достиг рекордных 1317 трлн йен

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Токио, 10 февраля (Jiji Press). Непогашенный остаток государственного долга Японии достиг рекордного уровня в 1 317 636,5 млрд йен на конец 2024 года, сообщило Министерство финансов.

Совокупный баланс японских государственных облигаций, займов и финансовых векселей увеличился на 7,198 млрд йен с конца сентября прошлого года.

Увеличение в основном отражало огромный дополнительный бюджет, составленный правительством для финансирования своего всеобъемлющего пакета экономической политики в конце прошлого года. Почти половина необходимых средств была покрыта за счет дополнительной эмиссии гособлигаций.

Из последней общей суммы сумма обычных японских государственных облигаций увеличилась на 5 690,8 млрд йен до 1 071 004,7 млрд иен, а заимствования увеличились на 2 321,9 млрд йен до 46 881,2 млрд йен, в то время как финансовые векселя сократились на 2 700 млрд йен до 97 199,5 млрд йен.

В своём бюджетном законопроекте на 2025 финансовый год правительство планирует выпустить новых облигаций на 28 649 млрд йен, что является самым низким показателем за 17 лет. Тем не менее, расходы на обслуживание долга, как ожидается, достигнут рекордно высокого уровня, отражая повышение процентных ставок Банка Японии.

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