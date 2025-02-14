Правительство Японии выпустит на рынок до 210 000 тонн риса из государственных запасов

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Токио, 13 февраля (Jiji Press). Правительство Японии приняло решение реализовать до 210 000 тонн запасов риса, поскольку цены на рис остаются высокими после поступления на рынок нового урожая 2024 года, как стало известно 13 февраля.

Этот шаг направлен на устранение проблем в распределении, которые мешают закупкам риса основными покупателями риса у фермеров. Это будет первый выпуск запасенного риса с целью облегчения распределения.

Ожидается, что министерство сельского хозяйства объявит об этом 14 февраля. Оно рассматривает возможность продажи риса покупателям через аукцион при условии, что оно выкупит тот же сорт и количество риса в течение года.

В прошлом выдача запасов риса ограничивалась случаями неурожая и крупных катастроф. Но в январе министерство пересмотрело свои рекомендации, чтобы выдать рис для обеспечения бесперебойного распределения.

«Я думаю, что разные люди запасаются (рисом), – заявил министр сельского хозяйства Это Таку на пресс-конференции 7 февраля. – Если правительство покажет свою позицию, это может побудить этих людей выставить свой рис на рынок, что приведет к стабилизации цен».

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