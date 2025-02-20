14 лет после Великого восточно-японского землетрясения: губернатор Мияги подчёркивает важность охраны психического здоровья

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Сэндай, префектура Мияги, 19 февраля (Jiji Press). Охрана психического здоровья и восстановление местных сообществ остаются сложными вопросами в префектуре Мияги спустя 14 лет после мощного землетрясения и цунами, заявил губернатор Мураи Ёсихиро в интервью 18 февраля.

По словам Мураи, губернатора Мияги, одной из северо-восточных префектур Японии, наиболее пострадавших от катастрофы в марте 2011 года, решению этих проблем не будет конца, пока реконструкция инфраструктуры не завершена.

Мураи сказал, что он внимательно следит за тем, как центральное правительство работает над планом создания агентства по управлению стихийными бедствиями. «Вопрос в том, где оно будет располагаться и каковы будут его организационная структура и функции», – сказал он.

Губернатор подчеркнул важность обеспечения безопасности атомных электростанций после того, как землетрясение и цунами 2011 года привели к расплавлению трёх реакторов на атомной электростанции в соседней префектуре Фукусима.

«Нашим главным приоритетом является безопасность», – сказал он, добавив, что нет никаких гарантий, что не произойдет более масштабной катастрофы.

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